Francuski trener Erve Renar biće novi selektor fudbalske reprezentacije Tunisa, preneo je danas Ekip.

Renar će na mestu selektora Tunisa da zameni Sabrija Lamušija, koji je u ponedeljak dobio otkaz posle poraza od selekcije Švedske rezultatom 5:1 u prvom kolu grupe F na Svetskom prvenstvu.

- Predsednik Fudbalskog saveza Tunisa, Moez Nasari, objavio je da je postignut zvanični dogovor sa francuskim trenerom Renarom da preuzme nacionalnu selekciju Tunisa. Renar će u utorak doputovati Monterej gde će da vodi prvi trening sa nacionalnim timom. On će da bude selektor Tunisa do kraja SP", objavila je državna televizija Tunisa, preneli su danas francuski mediji.

Takođe, navodi se da je ugovor sa Lamušijem sporazumno raskinut.

Lamuši (54) je preuzeo selekciju Tunisa u januaru ove godine nakon Afričkog kupa nacija, a imao je ugovor do 31. jula 2028. godine.

Renar je na ovom Mundijalu trebalo da vodi Saudijsku Arabiju, koja je uručila otkaz francuskom treneru posle prijateljske utakmice sa Srbijom.

On će na klupi Tunisa da debituje 21. juna u Montereju na meču drugog kola grupe F protiv selekcije Japana.