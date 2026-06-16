Da li ste pre utakmice Zelenortskih ostrva i Španije čuli za golmana Vozinju?

Ne krivimo vas ako niste, jer malo ko jeste. Čovek od 40 godina dočekao je da u petoj deceniciji života ugleda svetla Mundijala noseći državni dres.

Nije Vozinja neko ko je ikada igrao u velikom klubu, u velikim takmičenjima. Nosio je dresove klubova iz domovine, iz Angole, Moldavije, Kipra, Slovačke. Najveće ime svakako da je ekipa Žil Visentea u Portugalu gde se nije snašao, a trenutno brani u drugom rangu iste države u dresu Čavesa.

Čekao je 40 godina i dočekao svojih pet minuta slave. Bio je nepremostiva prepreka protiv prvaka Evrope Španije i sa sedam odbrana postao igrač utakmice. Doneo je istorijski bod svojoj selekciji baš onda kada niko nije mogao da očekuje.

A, šta se onda desilo?

Vozinja je utakmicu započeo kao prilično nepoznat na društvenoj mreži Instagram. Imao je blizu 50.000 pratilaca, što je mahom bilo jer se plasirao na Mundijal, a onda... 90 minuta protiv Španije, partija iz bajke i.... kada je pogledao telefon nakon utakmice broj pratilaca povećao se na skoro dva miliona!

Nisu se tu zaustavili fudbalski zaljubljenici iz celog sveta pa je Vozinja sada na brojci od 5,6 miliona.

E, to vam je Svetsko prvenstvo i zbog ovakvih momenata volimo fudbal.