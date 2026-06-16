Evroliga je odlučila da finalizira dogovore i osigura klubove kao svoje učesnike i narednih godina. Tako je prvo zakucala na vrata Crvene zvezde, a kako piše "Meridiansport" odmah nakon toga stigli su i na adresu Partizana.

Najjače evropsko takmičenje želi crveno i crno-bele u svom taboru, pa tako žele da im ponude da postanu franšize što bi im omogućilo da dugoročno budu deo Evrolige i da ne moraju da brinu za pozivnice.

Bord Evrolige je potvrdio ranije donetu odluku da se sadašnji vlasnici desetogodišnjih licenci od naredne sezone transformišu u franšizne članove takmičenja. Klubovi su takođe dobili informacije o procesu širenja kroz nove franšize i tržišta, koji je odobren u martu i koji bi formalno trebalo da počne narednog meseca.