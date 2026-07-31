U subotu prvog avgusta će se u Beogradskoj areni održati UFC spektakl. Dan uoči velikog događaja u srpskoj prestonici je održano ceremonijalno merenje učesnika, a u centru pažnje su bili domaći borci.

Posebno su se istakli Uroš Medić i Aleksandar Rakić.

Medić će odmeriti snage sa Danijelom Rodrigezom u glavnoj borbi večeri. Srpski borac još jednom je pokazao veliko samopouzdanje, jasno stavivši do znanja da veruje u pobedu pred domaćom publikom.

Sa druge strane, Rakić će se sastati sa Poljakom Marčinom Tiburom. Srbin je dobio ovacije publike čim je kročio na binu. Skinuo je majicu, pokazao odlično raspoloženje, a potom se, pre nego što je stao na vagu, prekrstio, što je ispraćeno snažnim aplauzom prisutnih.

Naravno, nije moglo da prođe bez Miloša Janičića. Crnogorac je u svom stilu energično izašao na binupred okršaj sa Noom Gunjonom. Posle merenja pozdravio je navijače, a zatim i sportski pružio ruku rivalu.

Ovacije je dobio i Duško Todorović, koji će se boriti sa Švajcarcem Robertom Vazentinom. Bio je ogrnut srpskom trobojkom, što je izazvalo oduševljenje među publikom.

Najviše varnica među srpskim predstavnicima viđeno je tokom suočavanja Borisava Nikolića i Marka Vologdina. Situacija je u jednom trenutku postala toliko napeta da je predsednik UFC Dejna Vajt morao da stane između dvojice boraca kako ne bi došlo do fizičkog obračuna pre same borbe.

Tenzije nisu izostale ni između Vlasta Čepa iz Slovačke i Amerikanca Gilberta Urbine. Njihovo suočavanje bilo je na ivici incidenta, pa su organizatori morali da ih razdvoje i spreče eskalaciju sukoba, uz poruku da sve nesuglasice reše u oktagonu.

Pažnju je privukao i Denis Buzukja. Američki borac albanskog porekla je na ranijem, službenom merenju pokazivao simbol “dvoglavog orla”, ali se na ceremoniji pred publikom uzdržao od novih provokacija.