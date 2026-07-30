-Odlično je, drago mi je što sam ponovo kod kuće. Još nemam u potpunosti osećaj da sam kod kuće, jer imam mnogo posla u subotu. Tek ću da uživam kad završim posao. Možemo reći da je ovo najveći izazov u karijeri. Jako mi je drago što smo ovde, ali postoji pritisak. Kada sam se ja odselio iz Srbije, MMA scena mi nije bila na vidiku. Bavio sam se kik-boksom, dok nisam otišao u SAD i video da tamo svi treniraju MMA. Okrenuto je za 180 stepeni. Kada sam se odselio 2015. godine nisam znao mnogo, nisam pratio, osim što je UFC bio popularan zbog Konorove ere. On je bio mejnstrim, a u budućnosti će ovo biti najveći sport na svetu. U svakoj zemlji da imaš po jednog šampiona, čitava zemlja će stati iza njega i navijati. Sada smo doveli UFC, sledeće je da imamo šampiona - rekao je Uroš Medić.

Nastavio je u istom ritmu.

-Ostalo je još malo, osećam se odlično. Skidam kilograme i to ide super. Privodimo kraju skidanje kilograma i još par dana i biće šou u Areni. Osećam se odlično, drago mi je. Profesionalni ste svi, bio sam na mnogo eventova u SAD i sada vidim kako izgleda u Srbiji. Deluje sjajno, kao da je 'fight week' a ne 'fight night'. Postoji pritisak. Bio sam u Las Vegasu, Hjustonu, Solt Lejku... Biće tako i u subotu i možda čak veći pritisak jer je to Srbija. Ja sam kod kuće i meni to igra pozitivnu ulogu jer ja to tako gledam. Uzbuđen sam, veoma - istakao je Uroš Medić pred meč.

Prokomentarisao je "Doktor" i borbu koja ga čeka protiv Danijela Rodrigeza, problematičnog momka iz SAD.

-Kada uđem u oktagon, ja sam glavni lik. Trudim se da dam sve od sebe i pokažem najbolji mogući performans. Volim ovaj sport, ove navijače. Jedino što je drugačije je što ću se boriti kasnije u toku večeri, a sve drugo ostaje isto. Nema tu neke veze koliko je on nezgodan. Kada se zatvore vrata oktagona može da bude nezgodan koliko hoće videćemo ko je bolji, brži, a ko jači.

Pričao je i o poslednjoj borbi.

-Onaj govor nije bio planiran. Palo mi je par stvari i ostatak govora Trampu je samo izašao iz mene pa sam se i ja začudio kako se sve odvilo. Moram da se obratim ljudima prvo na srpskom i onda na engleskom i videćemo šta će biti sve posle toga", izjavio je Medić i zatim održao najvažniji deo konferencije: "Moram da pohvalim MMA savez Srbije, radili su naporno na tome. Nisam ja to obezbedio, samo sam bio gde treba kada treba da pomognem da sve prođe lakše. Srećan sam. Srbija ovo zaslužuje. Sve zemlje u okruženju imaju mnogo talenta i tek treba da vidimo to. Mnogo očekujem od ovog regiona. UFC je sjajan za gledanje uživo i mislim da će mnogi biti oduševljeni. Tretiran sam jako dobro gde god bih se pojavio. Cela zemlja priča o ovome i jako je uzbudljivo", istakao je srpski borac.