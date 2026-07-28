Uroš Medić je u završnoj fazi priprema za naredni nastup u UFC-u, a njegov dugogodišnji kondicioni trener ne krije zadovoljstvo formom u kojoj srpski borac dočekuje jedan od najvažnijih mečeva u karijeri.

-Fizičku spremu ocenjujem čistom desetkom, mada sam možda malo i subjektivan. Šta vi mislite? Loš trening, prosek ili vrhunski nivo? - napisao je trener, uz snimak zahtevnih vežbi koje je Medić odradio tokom priprema.

Njihova saradnja traje gotovo šest godina, praktično od početka Medićeve UFC karijere, a upravo u tome trener vidi najveću prednost.

- Uroša treniram skoro šest godina. Zajedno smo tokom cele njegove UFC karijere i radimo tokom cele godine. Zbog toga imamo odličnu bazu na kojoj gradimo svake pripreme. Svaki kamp donosi novi napredak, a kada se tome dodaju iskustvo iz borbi i kontinuitet nastupa, sve se vremenom nadograđuje.

Pripreme za ovaj meč odrađene su u Srbiji. Medić zajedno sa svojim stručnim štabom radio na fizičkoj spremi, eksplozivnosti i izdržljivosti, segmentima koji bi mogli da budu presudni u oktagonu.