Noris je na stazi "Hungaroring" došao do prve pobede ove sezone, a ukupno 12. u karijeri.

- Moj današnji tempo je verovatno bio jedan od najboljih koje sam ikada imao. Bolid je bio odličan za vožnju i osećao sam se veoma sigurno, tako da je ovo bila sjajna trka. Znao sam da će doći ovaj trenutak. Tim je uložio ogroman trud da napravi bolid koji konačno ponovo može da pobeđuje. Jednostavno sam srećan što sam se vratio na vrh i ponovo vidim broj jedan ispred svog bolida - rekao je Noris, prenosi Skaj sport.



On je naveo da veruje da može da pobedi na na još nedkoj trci do kraja sezone.

- S obzirom na to kakav je osećaj bio danas, svakako želim da verujem da možemo tako i da nastavimo. Biće trenutaka kada ćemo se više mučiti, ali i onih koji bi mogli biti još bolji. Znamo da nam ova staza odgovara - verovatno je jedna od onih koje mi najviše leže u ovoj sezoni. Ovo je možda i najbolje izdanje koje trenutno možemo da pružimo, ali svakako verujem da i dalje možemo da pobeđujemo - izjavio je vozač Meklarena.

Noris se nalazi na petom mestu u generalnom plasmanu Formule 1 sa 128 bodova, 91 manje od vodećeg Rasela.

Naredna trka u šampionatu Formule 1 voziće se 23. avgusta za Veliku nagradu Holandije.