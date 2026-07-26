Po četvrtinama je bilo 5:3, 2:3, 4:4, 4:4. Grci su tako se revanširali Mađarima za poraz u polufinalu Evropskog prvenstva u Beogradu na kojem su osvojili bronzanu medalju.



Golove za Grčku, postigli su: Skumpakis pet, Guvecis, Argiropulos, Puros po dva, Gardikas i Kakaris po jedan. Golove za Mađarsku postigli su: Zalanki četiri, Manherc tri, Vigvari dva, Višmeg, Janšik, Fekete, Akoš i Adam Nađi po jedan.



Bronzanu medalju u Sidneju osvojila je reprezentacija Italije koja je slavila protiv Australije sa 16:10. Peto mesto osvojila je selekcija Španije koja je posle boljeg izvođenja peteraca pobedila Crnu Goru sa 17:16. Sedma je selekcija Hrvatske koja je bila bolja od Gruzije sa 18:12.