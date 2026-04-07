Vaterpolo reprezentacija Srbije poražena je danas u grčkom Aleksandropoliju od selekcije Grčke rezultatom 16:15 (3:4, 4:7, 6:3, 3:1) u meču drugog kola grupe A kvalifikacionog turnira Divizije 1 za učešće na finalnom turniru Svetskog kupa.
Srbija je odigrala fenomenalno prvo poluvreme i posle 16 minuta igre su izabranici Uroša Stevanovića imali četiri gola prednosti (11:7). Međutim, Heleni se nisu predavali i u trećoj četvrtini su uspeli da se u potpunosti vrate u igru, pa je uoči poslednje deonice na semaforu pisalo 14:13 za Srbiju. Delfini su i u četvrtom kvartalu imali prednost, bili su pred pobedom, ali su Grci sa dva pogotka u završnici preokrenuli rezultat i došli do trijumfa.
