Vaterpolo reprezentacija Srbije poražena je danas u grčkom Aleksandropoliju od selekcije Grčke rezultatom 16:15 (3:4, 4:7, 6:3, 3:1) u meču drugog kola grupe A kvalifikacionog turnira Divizije 1 za učešće na finalnom turniru Svetskog kupa.

Srbija je odigrala fenomenalno prvo poluvreme i posle 16 minuta igre su izabranici Uroša Stevanovića imali četiri gola prednosti (11:7). Međutim, Heleni se nisu predavali i u trećoj četvrtini su uspeli da se u potpunosti vrate u igru, pa je uoči poslednje deonice na semaforu pisalo 14:13 za Srbiju. Delfini su i u četvrtom kvartalu imali prednost, bili su pred pobedom, ali su Grci sa dva pogotka u završnici preokrenuli rezultat i došli do trijumfa.

Najefikasniji u reprezentaciji Srbije bio je Vasilije Martinović sa četiri gola, dok je Nikola Jakšić postigao tri.

U selekciji Grčke istakao se Stilijanos Argiropulos sa šest pogodaka.

Vaterpolisti Mađarske su ranije danas u grupi A posle penala pobedili Holandiju rezultatom 16:15.

Mađarska je vodeća u grupi A sa pet bodova, Srbija i Grčka imaju po tri, dok je Holandija bez bodova.

Srbija će sutra u trećem, poslednjem kolu od 12.30 časova igrati protiv Mađarske, a od 16.30 sati sastaće se Grčka i Holandija.

Plasman na finalni turnir Svetskog kupa, koji je na programu od 22. do 26. jula u Sidneju, izboriće pet najboljih selekcija sa turnira u Aleksandropoliju.