Velika polemika potresa srpski fudbal nakon što je FK Spartak Subotica uputio otvoreno pismo Fudbalskom savezu Srbije, adresirano na čelnike Saveza. Povod su, kako tvrde Subotičani, brojne sudijske odluke koje su išle na njihovu štetu, a koje su, prema njihovim navodima, već bile predmet analize unutar sudijske organizacije.

Reakcija iz Saveza stigla je brzo. Generalni sekretar FSS Branko Radujko uputio je hitan dopis oficiru za integritet takmičenja Bogdanu Đurđeviću sa zahtevom da se bez odlaganja pokrene detaljna istraga u skladu sa važećim pravilnicima.

Prema sadržaju dokumenta u koji je "Telegraf" imao uvid, traži se sveobuhvatno ispitivanje svih spornih utakmica u kojima je Spartak učestvovao, kao i analiza postupaka svih uključenih – od sudija i delegata, do rukovodstava klubova, trenera i igrača. Cilj je da se utvrdi da li postoji osnov za dalje postupke i eventualno pokretanje zvanične istrage.

U dopisu se posebno naglašava da bi, ukoliko se sumnje pokažu opravdanim, slučaj mogao da dobije i širi epilog, odnosno da bude prosleđen nadležnim državnim organima, pored internih tela Saveza, prenosi pomenuti medij.

Radujko je istakao da je očuvanje regularnosti takmičenja apsolutni prioritet i da postoji jasna namera da se prekine sa praksama koje su u prošlosti narušavale ugled domaćeg fudbala, kako u zemlji, tako i pred međunarodnim institucijama poput UEFA.

Dodatnu težinu čitavom slučaju daje i tvrdnja da su u potencijalno sporne okolnosti uključeni klubovi povezani sa osobama koje imaju funkcije u Izvršnom odboru Saveza. Upravo zbog toga, iz FSS poručuju da postupak mora biti sproveden maksimalno transparentno i bez izuzetaka, kako bi se otklonila svaka sumnja u eventualni sukob interesa i zaštitu pojedinaca.