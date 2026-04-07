Reprezentativac Finske Mika Murinen stigao je u Partizan kao veliko pojačanje, ali se vrlo brzo ispostavilo da je zapravo jedan od najvećih promašaja u istoriji kluba.

Murinen je otputovao u Sjedinjene Američke Države, gde će učestvovati na prestižnom "Nike Hoop" samitu, gde se okupljaju najtalentovaniji mladi igrači sveta.

Tamo će pokušati da se nametne nekoj od ekipa, ali i da donese obeštećenje kom se, svakako, raduju u Humskoj.

Stižu informacije da je nekoliko NCAA ekipa zainteresovano za njega, među kojima je čak šampion Mičigen, a onda i Arkanzas, Indijana, Misisipi i Juta.

Kako je Murinen pod ugovorom sa crno-belima, jasno je da bi moralo da se plati obeštećenje za njega, a procenjuje se da bi ono moglo da ide i do 1.500.000 dolara.

Sve će zavisiti od toga kako će se Murinen pokazati na pomenutom samitu, gde bi mogao da podigne sebi cenu, čime bi i Partizanu doneo profit