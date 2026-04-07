Janik Siner može već posle mastersa u Monte Karlu da se vrati na prvo mesto na ATP listi, a Karlos Alkaras kaže da je svestan da će u dogledno vreme verovatno izgubiti presto.

U svojim prvim mečevima, u drugom kolu u Kneževini, Siner je lako izašao na kraj s Amberom, a Alkaras sa Baezom.

-Iskreno, izgubiću prvo mesto na svetu. Ne znam da li će to biti na ovom ili sledećem turniru. Branim mnogo bodova i biće jako teško da ih sve odbranim - rekao je Alkaras i dodao:

-Ako ja odbranim bodove, Janik će osvojiti nove jer nema šta da brani. Pokušaću da igram najbolje što mogu, pa ćemo videti šta će se desiti.

Ipak, Alkaras naglašava da trenutno ne razmišlja o ATP listi, već o igri na šljaci i nastavku sezone.

-Prvo mesto mi sada nije u glavi. Pokušavam da se osećam što bolje na šljaci i da vidim kako će proći ovaj deo sezone“, zaključio je Alkaras.

Siner bi titulom u Monte Karlu opet bio prvi na svetu. Drugi scenario je da Siner izgubi u finalu, a Alkaras ne prođe polufinale. Treći je da Italijan izgubi u polufinalu, a Španac ne prođe četvrtfinale.

Prošle godine u ovo vreme, Siner nije igrao tri meseca sve do turnira u Rimu jer je služio kaznu zbog dopinga.