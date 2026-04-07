Navijači Hajduka iz Splita nastavili su sa "akcijama" u poslednje vreme, gde su napadali protivničke navijačke grupe, a poslednju koju su pripremali osujetila im je policija.

Kako se navodi na sajtu "hooligans.cz", policija je uočila navijače Hajduka iz Splita na putu blizu Dugopolja i Biska, a procenjeno je da je bilo oko 80 pripadnika "torcide".

Oni su spremali "sačekušu" navijačima Šibenika, Funcutima, koji su putovali u Metković.

Međutim, nakon što je policija primetila "torcidu" koja sprema "sačekušu", Funcuti su zaustavljeni na svom putu, dok je 14 pripadnika "torcide" uhapšeno.

Podsetimo, Torcida je jednu od najupečatljivijih "sačekuša" u poslednje vreme imala pre nekoliko meseci kada je u Tuzli ispred aerodroma sačekala navijače Crvene zvezde, posle čega je došlo do krvave tuče, posle koje je pohapšen veliki broj hrvatskih pristalica.