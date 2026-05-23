Kadetski reprezentativac Srbije u rvanju grčko-rimskim stilom David Habi osvojio je bronzanu medalju na U15 Evropskom prvenstvu u Bugarskoj u kategoriji do 75 kilograma.

Habi je do uspeha i bronzanog odličja stigao nakon četiri borbe. U prvom meču je tušem savladao Hrvata Vidovića, potom je izgubio od Finca Kohtalesa 8:0, a u repersažu je pobedio Gelzinisa iz Litvanije sa 10:2.

U odlučujućem meču za medalju bio je bolji od Rosiosa iz Estonije sa 6:3.

Zapaženo učešće na kadetskom šampionatu Starog kontinenta u Samokovu imala su još dvojica srpskih reprezentativaca, Adam Horvat i Dragan Tankosić, koji su osvojili peta mesta.