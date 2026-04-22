BOŽE PRAVDE U TIRANI Tibilov prvak Evrope!
Srbija ima prvaka Evrope!
Reprezentativac Srbije u rvanju grčko-rimskim stilom Georgi Tibilov osvojio je zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu, koje se održava u Tirani.
Tibilov je do titule prvaka Evrope u kategoriji do 60 kilograma stigao pošto je u finalu pobedio Surena Agajanijana iz Jermenije.
Srpski reprezentativac je prethodno zbog dobrog renkinga preskočio kvalifikacije, da bi u četvrtfinalu ubedljivo savladao Denisa Mihaija iz Rumunije sa 9:0. On je potom u polufinalu bio bolji od Moldavca Kornelu Rusua sa 7:1.
Srbija je tako nastavila sjajan niz osvajanja medalja na Evropskim prvenstvima i u potpunosti ispunila takmičarski cilj na ovom šampionatu.
Tibilovu je ovo već treće odličje za Srbiju na šampionatima Starog kontinenta. Pre dve godine bio je bronzani na EP, a prošle godine je osvojio srebro. On ima i bronzu sa Svetskog prvenstva 2023. godine.
