Odbojkašice Srbije su ranije danas poražene od Belgije rezultatom 3:2, po setovima 25:20, 25:22, 21:25, 20:25, 15:12 u četvrtom meču grupe C prve sedmice Lige nacija, koji se igrao u kineskom Nanđingu.



- Bilo šta da uradimo, kao što smo radili u prethodna dva seta. To je nešto što nam se ponavlja već duže vreme. Nešto malo pre mog dolaska, pre skoro tri godine je počelo... Traje već 11 utakmica u nizu - da smo izgubili 3:2. To je problem na kome treba da se radi, da se razgovara - rekao je Terzić za OSS.

On je objasnio i promenu u sastavu Srbije u petom setu.

- Imali smo situaciju da ubacimo dva primača, od kojih jedna ima 17 godina, a druga je povređena i ne može da praktično igra, jer su nam se primači uplašili. To su stvari koje se mnogo teško popravljaju. Potrebno je mnogo vremena, a za neke igrače i nikad... Da dobiju na hrabrosti, samopouzdanju, i da se ponašaju kako bi trebalo da se ponaša jedan dobar igrač. Teško, ali ajde... Videćemo. Ja se nadam da će povratkom naših starih snaga biti mnogo bolje što se cele ekipe tiče - naveo je Terzić.



Odbojkašice Srbije će u drugoj sedmici Lige nacija igrati na Filipinima.