Zoran Terzić, prvi trener seniorki Srbije, odredio je sastav tima (16) koji će igrati u Italiji.

Na spisku su:



Tehničari: Slađana Mirković i Marija Miljević,

Korektori: Vanja Bukilić i Anja Zubić

Libera: Bojana Gočanin i Aleksandra Jegdić

Blokeri: Maja Aleksić, Hena Kurtagić, Minja Osmajić i Maša Kirov

Primači: Aleksandra Uzelac, Vanja Ivanović, Branka Tica, Jovana Cvetković, Nina Čajić i Nađa Antonović

U stručnom štabu su Zoran Terzić (prvi trener), Branko Kovačević, Stevan Ljubičić, Jelena Blagojević, Igor Žakić (drugi treneri), Bojan Perović (statističar), dr Vladimir Banković (kondicioni trener), Siniša Mladenović (fizioterapeut) i Dimitrije Pušić (timski menadžer).

Seniorke Srbije se iz Italije vraćaju u ponedeljak 25. maja i nastaviće da treniraju u Beogradu.