Srpski stručnjak Zoran Terzić je u bogatu kolekciju dodato još jedan trofej. Treći put u karijeri postao je najbolji u prvenstvu Rusiji, drugi put na klupi Dinama iz Kazanja (prethodno u sezoni 2023-2024).

Terzićeva ekipa je bila bolja sa 3:0 u seriji protiv Zarečja iz Odintsova. Prvi meč Dinamo je dobio posle četiri seta, drugi takođe, a treći na gostujućem terenu maksimalnim rezultatom.

Ove sezone Kazanj je već uzeo trofej u Viktori Kupu i Superkupu, a ovo danas je treći pehar za njih.

Dinamo Moskva je zauzeo treće mesto u plej-ofu, dok je Uraločka za koju igra Branka Tica bila četvrta.