Partizan je podigao trofej, ali... Crno-beli su spremni da opet igraju prekinuto finale protiv Vojvodine.

-Rukometni klub Partizan pozvao je rukovodstvo ARKUS lige i Rukometnog saveza Srbije da se druga utakmica finalne serije plej-ofa odigra i šampion države odluči na terenu. Naš klub je uputio zvaničan dopis i molbu i predložio da se borba za titulu nastavi tamo gde je i stala.

Iako su naši igrači, za razliku od Novosađana, izašli na zagrevanje odmah nakon što su se stekli uslovi da se meč nastavi, spremni smo da to učinimo još jednom. Smatramo da o tituli prvaka Srbije treba da odluči igrački kvalitet, a ne okolnosti i dešavanja pored terena. U tom duhu, pozivamo i javno ARKUS ligu, Rukometni savez i ekipu Vojvodine da se druga utakmica finala plej-ofa odigra.

Prvi meč u organizaciji RK Partizan protekao je bez ijednog incidenta, a crno-beli su rezultatom potvrdili da su kvalitetnija ekipa (33:27). Pitamo se da li bi Novosađani izašli sinoć na teren posle prekida da su oni vodili sa 1:0 u finalnoj seriji. Tokom više od decenije dominacije Vojvodine u srpskom rukometu, igrači Partizana gubili su finalne utakmice i sa dvocifrenom razlikom, ali nikada nisu odbili da izađu na teren, bore se do poslednjeg atoma snage i pruže ruku kvalitetnijem od sebe.

Ponašali smo se časno i viteški i u teškim vremenima, kada su trofeji bili nedostižni, zato želimo da se i na ovo pobedničko postolje popnemo nakon što na terenu pokažemo da smo bolji i kvalitetniji. Nadamo se da će istu želju, sportski duh i hrabrost imati i naš protivnik, iako se po sinoćnom gestu to ne bi moglo zaključiti - navodi se u novom saopštenju Partizana.

Ostaje da se vidi kakva će konačna odluka biti...