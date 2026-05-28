Strašan incident dogodio se na hipodromu Redkar, na obali Jorkšira, kada je konj Kameko Fever brutalno udario radnicu iz štale.

Sve to dogodilo se u padoku pred trku. Na snimku koji je uznemirio javnost vidi se kako Kloi Brajodi (25), iskusna radnica u timu trenera Ričarda i Pitera Fejhija, prilazi konju dok se pripremao za trku. Kloi je grlu prišla veoma neoprezno, konj je praktično nije ni video i uznemirio se kada je osetio da ga je još neko uhvatio za uzde, pa se ritnuo zadnjim nogama i udario devojku.

Odmah nakon udarca, medicinsko osoblje je utrčalo u padok, a oko povređene devojke su postavljeni paravani kako bi joj se ukazala prva pomoć pre nego što je hitno prevezena u bolnicu.

Iako su prvi snimci delovali zastrašujuće, iz bolnice stižu dobre vesti.

- To je jedna od mojih devojaka, Kloi, i ona je dobro. Otišla je u bolnicu kolima hitne pomoći, urađen je rendgen i sve je u redu - izjavio je trener Ričard Fejhi za britanski "Mirror".

Portparol hipodroma Redkar potvrdio je da je Kloi prošla samo sa težim nagnječenjima.

- Želimo da zahvalimo svima koji su izrazili zabrinutost. Kloi je brzo zbrinuta na licu mesta, a dalji pregledi u bolnici su potvrdili da nema težih povreda osim modrica. Nadamo se da će se ubrzo vratiti na noge - navodi se u saopštenju.

Devojka je pukom srećom izbegla teže posledice.