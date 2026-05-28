Brazilski golman Ederson Santana de Moraes (32) pravi haos u Istanbulu. Čovek koga plaćaju 11 miliona evra godišnje potpuno je pogubljen, ne želi da radi ono što mu se kaže i već priprema teren za odlazak.

Ederson je na žestokom udaru od strane navijača Fenera. Nestvaran crveni karton koji mu je pokazan u derbiju protiv Galatasaraja (0:3) kap je koja je prelila čašu i mnogi sada dovode u pitanje njegovo psihičko stanje.

Bez razloga je došao do sudije da protestuje, potom nije hteo da stane na gol kako bi se izveo penal, kao da je namerno izazivao da dobije drugi žuti, crveni karton, što se na kraju i desilo.

Ipak, ono što radi u klubu mnogima je neshvatljivo. Ne želi da ima ništa s navijačima i mnoge u klubu gleda s visine.

- Edersona su pozvali navijači pred meč, a on je prošao pored njih i samo ih pogledao preko ramena - navodi novinar Serdžan Hamzaoglu i dodaje:

- Ako ima mentalnih problema, zašto uopšte igra fudbal? Pojedini igrači ne žele da igraju s njim, verovatno će biti izbačen iz kluba.

- Ovo je najveća izdaja koju je napravio jedan igrač prema timu. Pitam se samo je li namerno odlučio da dobije crveni karton - pita se Jagiz Sabundžoglu.

- On više ne sme da bude član kluba - poruka je navijača Fenera, a Ederson se nakon utakmice izvinio svima.

- Ne slažem se s odlukom o isključenju i nastaviću da kritikujem suđenje. Mislim da nemamo fer tretman. Kada sam odlazio s terena uništio sam VAR monitor u besu. Nije trebalo da to uradim. Izvinjavam se porodici Fenerbahče.

Međutim, bura se samo privremeno smirila. Navijači su se pritajili, a onda su počele uvrede i to Edersonovoj porodici, naročito supruzi Lais Moraes.

Brazilac je zbog toga ponovo eksplodirao, a objavio je rečenicu koja je još više rasplamsala sukob.

- Ne mogu zaboraviti uvrede nanete mojoj ženi i deci. Imam platu od 22 miliona do 2028. Ne mogu da napustim Fenerbahče dok ne naplatim sve - rekao je novinarima.

Tenzija raste nedeljama zbog aktuelnog ispada i kritika navijača, ali kraj se ne nazire.

Ederson je dobio portugalsko državljanstvo 2016. godine. Njegovo telo je prekriveno tetovažama, uključujući ružu i lobanju na vratu, anđeoska krila na leđima, trofej Portugalske lige na nozi, koji je osvojio sa Benfikom 2016. i 2017. godine, pa čak i tetovažu „Ja pripadam Isusu“.

Tokom maja 2018. Ederson je postavio Ginisov svetski rekord za najduži drop-kik šut, dostigavši daljinu od 75,35 metara na Etihad kampusu.

Tridesetdvogodišnji čuvar mreže je u Fener stigao nakon što je čak osam godina branio za Mančester siti. S „građanima“ je osvojio apsolutno sve što je mogao.

Dobio je nestvarnu platu od 11 miliona evra godišnje. Ipak, koštao je svoj tim titule prvaka koju čekaju već 12 godina i to s dva kiksa u dva poslednja kola.

Navijači su besni. Velike su šanse da Ederson od naredne sezone više neće biti među stativama turskog velikana.