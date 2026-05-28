-Ceo dan se baš loše osećam, imam i temperaturu, tako da sam baš raspad danas - prvo je što je izgovorio Miomir Kecmanović novinarima posle poraza od Nuna Boržeša u drugom kolu Rolan Garosa.

Nastavio je u istom ritmu.

-I u prvom setu sam se osećao katastrofa iako sam dobijao, jer je on grešio, nije bilo realno. Čim je on podigao nivo igre, bilo mi je teško da se krećem i da igram, baš loše.

Pogađao je Boržeš i neke teške udarce u nastavku meča.

-A onda – kad je magare u blatu, onda… Pogađao je dosta, tako je bilo danas. Baš je teško igrati po ovoj vrućini, svima je tako, ali ja danas stvarno nisam mogao bolje.

Miomiru sada sledi trava.

-Hertogenboš, Hale, Majorka i Vimbldon. Ako nešto dobro uradim, daj Bože preskočiću neku nedelju - zaključuje Kecmanović.