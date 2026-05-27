Novak Đoković se plasirao u treće kolo Rolan Garosa. Srpski teniser je savladao Francuza Valentina Roajea sa 3:1 u setovima, a u jednom trenutku je imao šta da zameri domaćoj publici.

Sve se desilo u trećem setu, kada je Novak servirao pri rezultatu 5:4 i 30:0 za rivala.

Naime, u trenutku kada je Novak bacio lopticu u vis i spremao se da je katapultira na drugu stranu, neko iz publike se oglasio i prekinuo sve.

Đoković se požalio sudiji, koji je odmah reagovao i preko razglasa poslao poruku: "Molim vas, pokažite malo poštovanja prema obojici tenisera".

Izgubio je Novak taj set u taj-brejku, ali je u četvrtom slavio sa 6:3 i došao do pobede. U trećem kolu će igrati protiv boljeg iz duela Fonseka-Prižmić.