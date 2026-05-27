Američka teniserka Hejli Baptist, doživela je tešku povredu kolena na Rolan Garosu, zbog čega je morala da napusti teren na nosilima.

Baptist je igrala protiv Vang Ksiju, a jeziv momenat se desio u prvom setu, pri vođstvu Kineskinje 5:4. Amerikanka je pokušala da odigra jedan "inside-out" forhend, ali joj je u pokretu levo koleno potpuno proklizalo i otkazalo poslušnost. Momentalno se srušila na šljaku uz bolan krik.

Usledila je scena koja je mnoge raspkakala. Dok je Baptist ležala na terenu, njen otac je utrčao na teren kako bi je utešio i zagrlio dok je čekala lekarsku pomoć.

Pokušala je da ustane, ali je bilo jasno da je za nju meč gotov. Iznesena je sa terena dok su joj nogu držali u horizontalnom položaju, uz gromoglasan, ali tužan aplauz publike u Parizu.

Baptist igra fenomenalno ove godine, a dospela je nedavno u centar pažnje, kada je u Madridu šokirala najbolju teniserku sveta Arinu Sabalenku. Nažalost, povreda je zaustavila njen nalet i ostaje da se vidi kolika je pauza čeka.

Vang Ksiju je prošla u treće kolo, ali kako je i sama istakla nakon meča, to je pobeda koju nijedan sportista ne želi.