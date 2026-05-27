21:25 - Žoao Fonseka je posle velikog preokreta savladao Dina Prižmića i u trećem kolu će igrati protiv Novaka Đokovića.

21:07 - Užasna scena je viđena u Parizu. Američka teniserka je doživela tešku povredu i na nosilima je izneta sa terena. Više o tome OVDE.

20:50 - Počeo je meč Hamada Međedovića i Kaspera Ruda.

19:40 - Novak Đokovič se plasirao u treće kolo pošto je pobedio Francuza Valentina Roajea sa 3:1 u setovima.

19.10 - Jakub Menšik se srušio na teren posle meča.

18.05 - Kazahstanska teniserka Elena Ribakina, osvajačica Australijan opena pre četiri meseca, eliminisana je u drugom kolu Rolan Garosa pošto ju je posle velikog preokreta pobedila Ukrajinka Julija Starodubceva rezultatom 2:1 (3:6, 6:1, 7:6(10:4)) za dva sata i 30 minuta.

17.47 - Kecmanović izgubio od Boržesa sa 3:1. Miša je odlično otvorio meč, odmah napravio brejk i lako došao do seta. A, onda kolaps.

17.00 - Alehandro Davidovič Fokina je ostao bez trenera tokom turnira.

16.42 - Iga Švjontek lako do trećeg kola.

16.21 - Janik Siner će u četvrtak igrati po najvećoj vrućini. Više o tome čitajte OVDE.

14.05 - Poljska teniserka Iga Švjontek plasirala se u treće kolo Rolan Garosa, pošto je danas u Parizu u drugom kolu pobedila Čehinju Saru Bejlek 6:2, 6:3. Meč je trajao jedan sat i 33 minuta. Švjontek je treća teniserka sveta, dok se Bejlek nalazi na 35. mestu WTA liste. Švjontek će u trećem kolu igrati protiv pobednice duela između Poljakinje Magde Linet i Letonke Jelene Ostapenko. Plasman u treće kolo izborila je i Belinda Benčić iz Švajcarske, koja je danas u drugom kolu savladala Amerikanku Kejti Mekneli 6:4, 6:0. Benčić će se u trećem kolu sastati sa pobednicom meča između Ukrajinke Darije Snigur i Amerikanke Pejton Stirns.

13.50 - Evo gde su Nadal i Federer:

13.44 - Naomi Osaka je govorila o svojoj haljini:

-Malo sam se plašila da će me sudija izbaciti sa terena zbog odsjaja materijala na suncu. Imala sam spremne dve obične haljine kao rezervu ali, srećom, nisam morala da ih nosim - rekla je Osaka na konferenciji za novinare.

12.39 - Belinda Benčić za morala da spašava pčelu:

12.02 - Bizarna povreda se dogodila:

Aleks de Minor je "pregazio" Tobija Semjuela u prvom kolu Rolan Garosa, da bi u drugom automatski prošao u treće i to bez borbe. Njegov protivnik, belgijski teniser Aleksander Bloks, bio je primoran da preda meč pre nego što je i počeo. Aleksander Bloks je pre nekoliko sati objavio da je bio primoran da se povuče sa turnira, pre nego što je izašao na teren u Parizu. Belgijanac je potom na društvenim mrežama objasnio da je zadobio povredu skočnog zgloba zbog cerada postavljenih na kraju terena, koje su bile savijene i spremne da prekriju teren u slučaju kiše.

10.10 - Koko Gof je doživela saobraćajnu nesreću.

-Dakle imali smo manju saobraćajnu nesreću na putu ka terenima danas. Sve se izdešavalo i trebalo je da nas zadrže, ali je policija rekla da nastavimo svojim putem. Sudarili smo se, osetila sam udarac i prosula moj sok svuda po kolima. Rekla sam; 'Ma možemo da nastavimo', a onda sam izašla iz automobila i videla da ga više nije moguće voziti. Na kraju smo uzeli taksi i došli na turnir. Ipak osećam kao da je to dobar predznak, možda? Da se sve ovo desi pre prve runde. Svašta se desilo, pa nisam mnogo mislila o meču. Samo sam bila srećna da sam stigla u komadu - rekla je Koko Gof.

09.30 - Bugarski teniser Grigor Dimitrov doneo je iznenađujuću odluku pred nastavak sezone i rešio da prekine saradnju sa legendarnim Argentincem David Nalbandian, koji je u prethodnim mesecima imao ulogu glavnog trenera u njegovom stručnom štabu.

09.10 - Nije lako Danilu Medvedevu. Ispao je, a nagradila ga je i supruga.

09.03 - Danas igraju svi naši predstavnici:

Novak Đoković će na teren protiv Valentina Rojea, i taj meč će početi oko 16.00. Kecmanović igra protiv Nuna Borhesa i naće na teren pre 14.00, dok Međedović igra protiv Kaspera Ruda i taj meč će početi posle 16.00.

09.02 - Haos je nastao zbog Arine Sabalenke i njenih dijamanata.

