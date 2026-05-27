To će biti Žoao Fonseka, koji je pobedio Dina Prižmića sa 3:2, po setovima, 3:6, 4:6, 6:3, 6:1, 6:2.

Iako je Hrvat imao dva seta prednosti, Brazilac je napravio veliki preokret i zakazao prvi međusobni okršaj sa najboljim teniserom svih vremena.

Nije Fonseka odustao nakon što je relativno rutinski izgubio prva dva seta, naprotiv. Značajno je podigao nivo igre i prvi brejk na meču napravio na startu trećeg seta. Uspeo je da sačuva svoj servis i smanji zaostatak, što je i te kako uticalo na Prižmića koji je potpuno pao.

Fonseka je bio ubedljiv u četvrtom setu u kom je protivniku prepustio samo jedan gem. Očekivala se reakcija Prižmića u petom, ali do nje nije došlo i Žoao je sa 6:2 kompletirao preokret i prošao dalje.

Podsetimo, Đoković je nešto ranije savladoa Francuza Valentina Roajea sa 3:1.