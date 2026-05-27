Nejmar se našao na spisku reprezentacije Brazila za predstojeće Svetsko prvenstvo, a sada je iskoristio priliku da pokaže da je i dalje glavna zvezda tima.

Nekadašnji napadač Barselone i Pari Sen Žermena je na prvo okupljanje petostrukog svetskog prvaka pred početak priprema za Mundijal stigao helikopterom.

Većina igrača se već raspakovala i smestila u trening centar u Riju u trenutku kada se dolazak prve zvezde tek očekivao. Na iznenađenje mnogih, pretežno novinara, Nejmar je bukvalno sleteo u trening kamp u svom ličnom helikopteru, sa kojim je prevalio distancu od Sao Paula, gde živi, do Rio de Žaneira, gde je kamp nacionalnog tima.

Ono što brazilsku javnost posebno interesuje jeste njegovo stanje. Nejmar je van treninga zbog povrede lista gde mu se pojavio mali otok i tek će nakon pregleda kod lekara reprezentacije biti precizirano koliko će još odsustvovati sa terena i u kojoj meri će biti spreman za najveće napore.

Nejmar se povredio samo dan pre nego što ga je Karlo Ančeloti uvrstio na spisak putnika za Svetsko prvenstvo.

Njemu će ovo biti četvrti Mundijal i pokušaće da donese Brazilu svetsku titulu koju "selesao" čeka od 2002. godine.