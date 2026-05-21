Kao da je sam Pele vaskrsao... Pozivanje Nejmara za Mundijal je izazvalo euforiju kakva se čak i među Brazilcima retko viđa. Opravdano ili ne, videćemo...

Selektor Karlo Ančeloti je očigledno podlegao pritisku javnosti u zemlji kafe i fudbala i uvrstio kapitena Santosa, kluba koji je proslavio pokojni Kralj, u konačan sastav „karioka“ za šampionat u SAD, Meksiku i Kanadi. Najboljem strelcu reprezentacije sa 79 golova, boljem i od Pelea (77), to će biti četvrto SP. Kakvu će ulogu imati u 35. godini, to je već pitanje... Dosad je odigrao 128 mečeva za Brazil, od toga 70 prijateljskih susreta. Osvojio je Kup konfederacija 2013. i olimpijsko zlato 2016.

- Ima iskustva s ovakvim takmičenjima i uživa simpatije naše grupe, može da stvori bolju atmosferu. Nismo ga odabrali jer mislimo da će biti dobra zamena, već verujemo da može da pomogne ekipi - minut, pet, 90 ili izvođenjem penala - obrazložio je odluku Ančeloti.

Dotad, pamtiće se da su Brazilci organizovali spektakl oko objave Don Karlovog spiska. Kad je Italijan pročitao ime najskuplje prodatog fudbalera u istoriji (222 miliona, iz Barselone u PSŽ), kome se smeši i bogatstvo palo s neba, publika u dvorani je zaurlala od oduševljenja. A Nejmar je zaplakao od sreće...

Uz njega je bila Bruna Bjankardi, partnerka s kojom ima dve ćerke i od koje je dobio prvu čestitku u vidu poljupca. Brazilska manekenka, koju je varao nekoliko puta, kasnije je, između ostalog, na Instagramu napisala:

„Ljubavi, videla sam i proživela teške dane s tobom, umor skriven iza tvog osmeha, bol koji si podnosio u tišini u našoj sobi, žrtve koje si podneo. Videla sam te kako ustaješ posle frustracija, napada, šala, senzacionalističkih naslova... i priznajem da sam u mnogim trenucima bila zabrinuta za tvoje mentalno stanje. Ali nikad nisi odustao od sebe, niti smo mi, tvoja porodica, roditelji, sestra, prijatelji. Ovaj poziv nije sreća, ovo je rezultat tvoje posvećenosti, vere, truda, hrabrosti i ljubavi prema onome što radiš. Sad je tvoje vreme, sijaj!“

Nejmar se vraća u reprezentaciju posle dvoipogodišnje pauze. Poslednji meč je odigrao protiv Urugvaja u kvalifikacija za Mundijal 2026. na kojem će Brazil biti u grupi s Marokom, Škotskom i Haitijem.

Kristof Digari smatra, međutim, da je pozivanje asa Santosa, koga navijači baš i ne vole, znak pada standarda u reprezentaciji Brazila.

- Već čujem komentare poput „povrediće se pre početka turnira“, „udebljao se“... Nejmara pretvaraju u cirkusku atrakciju, a i sam tome doprinosi - rekao je prvak sveta s Francuskom 1998.