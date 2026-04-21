I da je živ, Pele bi od muke u zemlju propao. Klub jednog od (dvojice uz Maradonu) najboljih fudbalera svih vremena proživljava teške dane koji, tačnije, traju godinama.

Prošlogodišnji spas u poslednji čas nije doneo mir na „Vilu Belmiro“. Santos je i u ovoj sezoni šampionata Brazila bliže dnu nego vrhu, četiri boda ga deli od ispadanja, a navijači trostrukog osvajača Kopa Libertadoresa krivca vide najpre u Nejmaru.

Najzvučnija zvezda belo-crnih je posle poraza od Fluminensea (2:3) ispraćen salvama zvižduka, na šta je on, dok je odlazio u svlačionicu, zapušio uši prstima. Mediji su taj gest 34-godišnjeg vlasnika najvećeg transfera svih vremena - 222 miliona evra iz Barselone u PSŽ - ocenili kao poruku navijačima da ne želi da ih čuje. Time je samo izazvao lavinu osuda, na koje je reagovao komentarom:

„Kakvo zapušavanje ušiju, o čemu pričate? Zar ne smem ni da se počešem, a da vi ne napravite dramu? Odje*ite!“

Nej se oglasio i na Instagramu, na kojem ima 235 miliona pratilaca.

„Došao je dan kad moram da objasnim češanje uha! Ozbiljno, previše ste oštri i preterujete... Nijedno ljudsko biće to ne može da podnese“, napisao je fudbaler koji vredi 10 miliona evra, u ekipi je cenjeniji samo golman Brazao (12).

Kapiten Santosa je i prošle sedmice imao verbalni sukob s navijačima posle remija s Rekoletom u Kopa Sudamerikani, a pre nekoliko dana najvatreniji fanovi su upali u trening-centar i od trenera i igrača zahtevali odgovornost za loše rezultate. Da je Pele živ...

Za razliku od fudbala - još ne zna i da li će Mundijal - Nej uživa u privatnom životu.

Devojka Bruna Bjankardi, s kojom ima ćerkice Mavi i Mel, nedavno je proslavila 32. rođendan.

„Bože, hvala ti za sve“, napisala je lepa Brazilka uz sliku torte.