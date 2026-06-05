Arne Slot je zvanično napustio klupu Liverpula i trenutno se nalazi na fudbalskom tržištu. Iako ponuda za nastavak klupske karijere ne manjka, holandski stručnjak je doneo čvrstu odluku da neće prihvatiti baš svaki poziv koji stigne na njegovu adresu. Prvi klub koji je dobio odrečan odgovor bio je Fulam, koji je u njemu video idealnog naslednika za upražnjeno menadžersko mesto.

Engleski mediji otkrili su da su čelnici tima sa Krejven Kotidža kontaktirali Slota i ponudili mu posao nakon što je Marko Silva napustio London i preuzeo Benfiku, ali se Holanđanin samo ljubazno zahvalio na pozivu. Razlog za ovakav ekspresan odbijanja Fulama leži u Slotovim dugoročnim planovima, pošto bivši strateg Fejenorda ima znatno veće ambicije na reprezentativnom nivou.

Navodno, Slot čvrsto veruje da bi nakon predstojećeg leta mogao da postane novi selektor Holandije, s obzirom na to da aktuelnom kormilaru Ronaldu Kumanu ugovor ističe odmah po završetku Svetskog prvenstva. U tamošnjoj javnosti se uveliko spekuliše da Kuman neće dobiti ponudu za nastavak saradnje, što Slotu otvara čistu situaciju da preuzme nacionalni tim.