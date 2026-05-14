Strateg Liverpula Arne Slot priznao je da engleski velikan iza sebe ima razočaravajuću godinu, ali je istovremeno otklonio dileme oko svog statusa na klupi kluba sa Enfilda.

Holanđanin, koji je ekipu preuzeo u leto 2024. godine, sezonu završava bez trofeja, što je ozbiljan korak unazad u poređenju sa prethodnom godinom kada su se Redsi okitili titulom šampiona Premijer lige.

Uprkos spekulacijama o mogućoj smeni, Slot veruje u nastavak projekta koji je započeo:

- Ne odlučujem samo ja o tome, ali imam sve razloge da verujem da ću ostati trener Liverpula i sledeće sezone. Pre svega, imam važeći ugovor, a to zaključujem i iz svakodnevnih razgovora unutar kluba. Planovi za novu sezonu su već napravljeni, u toku su pregovori sa potencijalnim pojačanjima i ja sam aktivno uključen u taj process - poručio je Slot, a prenosi BBC.

On je naglasio da odgovornost za loše rezultate snose svi u sportskom sektoru, istakavši da su kritike javnosti sasvim opravdane kada izostanu pehari:

- Kada ovu sezonu uporedimo sa prošlom, ona definitivno nije bila sjajna. To je realnost kada ne osvojite prvenstvo. U modernom fudbalu je normalno da se vodi debata o treneru ili klubu kada rezultati izostanu, i to nije specifično samo za Liverpul. Nemam nameru da sudim ljudima koji ocenjuju moj rad, svako ima pravo na svoje mišljenje.