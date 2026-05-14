Fudbaleri Crvene zvezde osvojili su sinoć 30. trofej u Kupu Srbije, pošto su u finalu u Loznici posle penala pobedili Vojvodinu rezultatom 5:4, a tokom 120 minuta bilo je 2:2.

Nenad Lalatović ostao je poslednji trener koji je sa Vojvodinom osvojio trofej, a dogodilo se to 2020. godine kada su Novosađani pobedili Partizan u finalu Kupa.

Godinu dana kasnije Lalatović je otišao iz kluba, a tada je imao zanimljivu poruku.

- Odlazim kao trener sa najviše pobeda u istoriji kluba. Novom treneru će biti jako teško, ako uspe da ponovi ovakve rezultate, ja ću njemu i direktoru Kosanoviću dati bar 50.000 evra da imaju za džeparac - poručio je Nenad Lalatović, a njegove izjave se prisetio portal "Tri K".