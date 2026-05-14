Mijat Gaćinović neće obući dres Crvene zvezde. Naime, grčki mediji su nedavno preneli da je ekipa sa "Marakane" ozbiljno zainteresovana za angažovanje srpskog reprezentativca, pre svega zbog želje da dodatno ojača konkurenciju na krilnim pozicijama pred narednu evropsku sezonu.

Ipak, planovi crveno-belih očigledno neće biti realizovani, pošto je Gaćinović odlučio da ostane u Atini. Prema informacijama koje prenosi ugledni grčki portal "Gazeta.gr", iskusni vezista postigao je dogovor sa AEK-om i uskoro će potpisati novi dvogodišnji ugovor sa klubom koji sa klupe predvodi srpski trener Marko Nikolić.

- Tridesetjednogodišnji fudbaler pristao je da ostane u žuto-crnom dresu još dve godine i, ukoliko sve bude realizovano prema planu, kompletiraće šestogodišnji boravak u AEK-u, sa kojim je osvojio duplu krunu i novu titulu šampiona Grčke - navodi pomenuti izvor.

Nekadašnji fudbaler Vojvodine najveći deo karijere proveo je u Nemačkoj, gde je nosio dresove Ajntrahta iz Frankfurta i Hofenhajma, dok je jedno vreme igrao i na pozajmici u Panatinaikosu. U AEK je stigao 2022. godine i vrlo brzo postao važan deo ekipe.

Jasno je da će Crvena zvezda menjati ekipu tokom ovog leta. Već ima ponuda za neke igrače, a jasno je i ko bi mogao da obuče creveno-beli dres.