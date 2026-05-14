Niko pre crveno-belih nije osvajao najmasovnije takmičenje SFRJ, SRJ, SCG ili Srbije šest puta uzastopno. Do srede uveče, tim iz Ljutice Bogdana delio je rekord sa splitskim Hajdukom, koji je od 1972. do 1977. bio neprikosnoveni vladar Kupa tadašnje države prenosi "Sport klub".

Klub sa Poljuda u finalima je pobeđivao Zvezdu, podgoričku Budućnost, Borac iz Banja Luke i zagrebački Dinamo u dva navrata, a 1975. finale se nije ni igralo. Njihovu dominaciju prekinula je Rijeka, koja je 1978. u borbi za trofej nadigrala Trepču minimalnim rezultatom.

Šampion Evrope iz 1991. od 2021. godine ne ispušta pehar iz ruku – redom su rušili Partizan (dva puta) i Čukarički, pa tri puta Vojvodinu. Bile su „lale“ blizu velikog podviga, ali prokockale su 2:0 i poklekle u penal seriji.

Upravo Novosađani prekinuli su niz beogradskih crno-belih 2020, kada su baš posle jedanaesteraca okončali njihovu četvorogodišnju prevlast.

Hajduk je bez trofeja tri godine, od pobede u Kupu 2023. godine, kada su na Rujevici golovima Melnjaka i Livaje savladali Šibenik 2:0.