Pre nepunih mesec dana javnost je brujala o sukobu Saše Zdjelara i trenera Srđana Blagojevića koji je prekinuo trening, a danas se u taboru crno-belih dogodio novi potres čiji je glavni akter jedan od najiskusnijih u timu, Stefan Mitrović.



Iskusni štoper ušao je u oštru verbalnu raspravu sa šefom stručnog štaba, a neprijatne scene ponovo su naterale Blagojevića da prevremeno zavreši rad i pošalje ekipu u svlačionicu, piše Telegraf.

Ovaj incident dolazi u najgorem mogućem trenutku, pred ključni duel sa Čukaričkim, gde Partizan bije bitku sa Vojvodinom za drugu poziciju i što bolju polaznu tačku u letnjim evropskim kvalifikacijama.

