Predsednik Real Madrida Florentino Perez juče je raspisao nove izbore za prvog čoveka Kraljevskog kluba.

Delovalo je da Perez nema konkurenciju, ali se pravo niotkuda pojavio Enrike Rikelme, mladi španski biznismen i vlasnik energetske imperije.

Rikelme ima 37 godina, a u poslovnim krugovima je poznat kao "Kralj sunca". On je osnivač i predsednik kompanije "Cox Energy", jedne od vodećih svetskih firmi za obnovljive izvore energije, čija se vrednost procenjuje na nekoliko milijardi evra. Njegova kompanija nedavno je finalizirala kupovinu "Iberdrola Mexico" za neverovatne četiri milijarde dolara.

Rikelme je još 2021. godine najavio da će "pre ili kasnije" pokušati da preuzme klub, a sada je, čini se, trenutak došao. Njegova vizija Reala je radikalno drugačija od Perezove.

- Razmatram mogućnost da upotrebim svoje iskustvo i radim sa visoko profesionalnim odborom, a ne grupom prijatelja. Ili će klub potpuno profesionalizovati upravljanje i postati istinski internacionalan, ili će se pojaviti problemi. Biti internacionalan ne znači samo otići na turneju po Sjedinjenim Američkim Državama - izjavio je Rikelme, a prenose mediji u Španiji.

Ono što je posebno interesantno jeste da se Rikelme prvi put zvanično pojavio pred članovima kluba na događaju koji je organizovao potpredsednik Partizana Predrag Mijatović. Nekadašnji reprezentativac Jugoslavije ostavio je dubok trag u Madridu, doneo je ovom klubu evropsku titulu, a kasnije je bio i sportski direktor.

Za sada nema zvanične potvrde kandidature, ali španski mediji tvrde da se iza kulisa već ozbiljno priprema teren za potencijalno najzanimljivije predsedničke izbore u Real Madridu u poslednjih nekoliko decenija.