Trener fudbalera Reala Madrida Alvaro Arbeloa odredio je spisak igrača za večerašnji El klasiko i gostovanje Barseloni, a na njemu se ne nalazi napadač Kilijan Mbape, ali se u ekipu vratio oporavljeni golman Tibo Kurtoa.

Na spisku se nalaze: golmani - Kurtoa, Andrej Lunin, Serhio Mestre; odbrana - David Alaba, Trent-Aleksander Arnold, Raul Asensio, Alvaro Kareras, Fran Garsija, Antonio Ridiger, Din Hujsen, David Himenez; vezni red - Džud Belingem, Eduardo Kamavinga, Orelijen Čuameni, Tijago Pitarh, Horhe Kastero, Sesar Palasios; napad - Vinisijus Žunior, Gonzalo Garsija, Brahim Dijaz, Franko Mastantuono.

Utakmica 35. kola španskog prvenstva između Barselone i Real Madrida igraće se večeras od 21 sat na stadionu "Kamp Nou".

Barselona je vodeća na tabeli španske lige sa 88 bodova i ukoliko ne izgubi večeras, odbraniće titulu šampiona tri kola pre kraja prvenstva. Real je drugoplasirani na tabeli sa 77 bodova.