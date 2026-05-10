Benoa Majlin, francuski teniski novinar, reagovao je poprilično burno na društvenim mrežama zbog svega što se dešavalo na tribinama za vreme meča Hamada Međedovića i Žoaa Fonseke u Rimu.

Srbin je pobedio Brazilca rezultatom 3:6, 6:3, 7:6 posle preokreta u meču koji je bio prepun ritma i oscilacija.

Ipak, u fokusu nije toliko bio sam meč, koliko i dešavanja na tribinama.

Mnogi smatraju da se ne može opravdati ponašanje dela publike koje je navijalo za Brazilca koje je po mnogima prešlo granicu sportskog fer-pleja.

Takođe, govori se i to da je atmosfera više ličila na fudbalsku nego na tenisku.

Zbog svega toga, reakcija jednog teniskog novinara i velikog zaljubljenika u "beli sport" izazvala je veliku pažnju na društvenim mrežama.

-Atmosfera na meču Fonseka – Međedović je potpuni haos. Mrzim to. Navija se kroz mržnju prema protivniku, urla se na njegove greške. Tu nema nikakvog poštovanja. To podstiče nasilje, vikanje i incidente. Tužno - napisao je Majlin.

Nije ni Međedović ostao dužan, pa je po završetku meča i pobede, "uspavao" publiku i to im pokazao gestikulacijom.