Legendarni portugalski fudbaler Luis Figo smatra da Žoze Murinjo ne bi bio dobar izbor za novog trenera Real Madrida.

Kraljevski klub prolazi kroz turbulentan period. Rezultati ove sezone su ispod očekivanja, a u svlačionici je opšte rasulo. Alvaro Arbeloa sigurno neće ostati na mestu trenera, a sve više se priča da bi mogao da se vrati Murinjo.

Potpredsednik Partizana Predrag Mijatović je izjavio da bi Portugalac bio pravo rešenje za Real, ali se Figo sa tim ne slaže.

- Čvrsta ruka u Realu ne funkcioniše. Sve ovo što se desilo u prošlosti ne može da se smatra normalnim i ne sme da se dešava, ali nije ni prvi ni poslednji put. Imaš u svlačionici 30 fudbalera sa različitim egom i ponekad se dese stvari koje ne bi smele - rekao je bivši fudbaler Real Madrida i Barselone.

Figo je objansio zbog čega Murinjo ne bi bio dobar izbor.

- Moraš da znaš fudbal, da imaš zdrav razum, da znaš šta se dešava unutar kluba. Da znaš kako da se nosiš sa egom tih igrača. Ali, mislim da čvrsta ruka ne funkcioniše u klubu. Ne znam da li će doći i potpisati, morate to da pitate Florentina Pereza. Žoze je moj prijatelj, svim prijateljima želim sve najbolje, ako ga to čini srećnim, dobro je došao u klub - zaključio je Figo.