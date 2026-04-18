Valensija se i ove sezone bori za opstanak, a o tome je Mijatović pričao za španski As.

-Valensija pati već dugo, čitavu deceniju. To je nekada bio klub koji je uvek bio u vrhu, borio se za važne trofeje i ostavljao sjajan utisak. Poslednjih godina, Valensija je postala samo prosečan tim. Počinju sezone bez ikakvog entuzijazma kod navijača, i to me veoma brine - iskren je bio Mijatović.

Istakao je i da razume gnev navijača.

-Valensija ima neverovatnu bazu navijača, ali vidim da su frustrirani, ljuti i tužni. To mora da se promeni. Nadam se da ćemo uskoro ponovo gledati Valensiju iz onih starih vremena - poručio je Peđa.