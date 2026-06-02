Crvena zvezda je zainteresovana za reprezentativca Haitija Lenija Žozefa, prenosi Lekip.

Reč je o fudbaleru koji nastupa za Ferencvaroš, pa ukoliko se ovi navodi ispostave tačnim, crveno-beli bi mogli da dovedu dva igrača mađarskog kluba, pošto na "Marakanu" izvesno stiže Abu Fani.

Žozef se istakao u Ferencvarošu pretprošle sezone kao džoker, a u nedavno završenoj imao je veću šansu i ozbiljniji učinak. Odigrao je 48 utakmica u svim takmičenjima i postigao 16 golova i deset asistencija. Ima ugovor do 2028. godine, a prema proceni „Transfermarkta“ vredi 2.000.000 evra.

Nije igrao za Haiti, ali će nastupati za ovu reprezentaciju na predstojećem Svetskom prvenstvu.