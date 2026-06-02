Nikola Jović bi mogao da napusti Majami zbog Janisa Adetokumba. Grčki as bi mogao da ode iz Milvokija i nema ekipe koja ga ne bi želela u svojim redovima.

Iako se ovakve informacije uvek uzimaju sa rezervom, dodatnu pažnju je izazvao novinar Mark Stajn, koji tvrdi da je Majami ozbiljno zainteresovan za Adetokumba i da razmatra veliki trejd. Da bi se takav posao realizovao, ekipa sa Floride bi morala da ponudi snažan paket u igračima i pikovima. Prema ranijim informacijama, u zamenu bi mogli da budu uključeni Tajler Hiro, Kelel Ver i Nikola Jović, uz više pikova prve runde NBA drafta (2026, 2031. i 2033), kao i pravo zamene pikova 2029. godine.

Ipak, Majami nije jedini kandidat.

Portland Trejl-blejzersi mogli bi da ponude Milvoki Baksima paket za trejd Janisa Adetokumba koji bi uključivao Skuta Hendersona, Džeramija Granta, Janga Hansena, pik prve runde drafta 2028. godine (preko Milvokija), pravo na zamenu pikova 2029. godine (sa Milvokijem), kao i pikove prve runde 2030, 2031. i 2033. godine.

Minesota Timbervulvsi, Njujork Niksi, Oklahoma Siti Tander i Los Anđeles Lejkersi takođe bi mogli da se uključe u trku, u zavisnosti od toga kako Milvoki bude pristupio celoj situaciji.

Na primer, potencijalni paket Lejkersa za Janisa mogao bi da uključuje 25. pik na NBA draftu 2026. godine, pikove prve runde 2031. i 2033. godine, dodatna prava na zamenu pikova, kao i mogućnost da preuzmu kompletan Janisov ugovor zahvaljujući raspoloživom prostoru u platnom budžetu.

Pominje se i mogućnost sign-and-trade aranžmana u koji bi bio uključen Ostin Rivs.