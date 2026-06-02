Ukrajinska teniserka Marta Kostjuk plasirala se u polufinale Rolan Garosa , pošto je danas u Parizu u četvrtfinalu pobedila sunarodnicu Elinu Svitolinu 6:3, 2:6, 6:2.

Meč je trajao jedan sat i 49 minuta. Kostjuk je 15. teniserka sveta, dok se Svitolina nalazi na sedmom mestu WTA liste.

Kostjuk će u polufinalu turnira u Parizu igrati protiv Ruskinje Mire Andrejeve, koja je ranije danas u četvrtfinalu bila bolja od Rumunke Sorane Kirstee 6:0, 6:3.

Preostala dva četvrtfinala Rolan Garosa biće odigrana sutra, a sastaće se Arina Sabalenka (Belorusija) - Dijana Šnajder (Rusija) i Ana Kalinskaja (Rusija) - Maja Hvalinska (Poljska).