Košarkaš Olimpijakosa Tajler Dorsi propustiće prvi meč finala plej-ofa grčkog prvenstva protiv Panatinikosa, izjavio je danas trener kluba iz Pireja Jorgos Barcokas.

-Tajler neće igrati sutra. Ima tendinitis. To je posledica velikog umora nakon pošto je kontinuirao igrao za reprezentaciju prošlog leta. Nije trenirao juče i neće trenirati danas, tako da je van terena - rekao je Barcokas.

Dorsi je ove sezone sa Olimpijakosom osvojio titulu u Evroligi. On je ove sezone u Evroligi prosečno beležio 15,9 poena i 2,6 asistencija po meču.

Prvi meč finala plej-ofa grčkog prvenstva između Olimpijakosa i Panatinaikosa biće odigran sutra od 20 časova u Pireju.

-Želimo da osvojimo grčko prvenstvo. Naš prvi cilj je bio Evroliga. Ove sezone nismo izgubili nijedan meč u domaćem prvenstvu. Mislim da imamo dobre šanse da osvojimo titulu s obzirom na prednost domaćeg terena. Samo to moramo da dokažemo - naveo je Barcokas.

Finalna serija se igra do tri pobede, a Olimpijakos ima prednost domaćeg terena.