Društvene mreže preplavila je fotografija sportskih velikana. Na istoj slici nalaze se: Novak Đoković, Leo Mesi, Kevin Durant, Tom Brejdi, Emilijano Martinez, Rio Ferdinand, Travis Skot, Kevin Hart i Majkl Rubin.

U Njujorku se održava Fanatics Fest u Njujorku, koji se održava u Javits Center na Menhetnu.

Pored Novaka i ostalih pobrojanih zvezda, na istom događaju se nalazi i Lebron Dejms, sa kojim je Đoković učestvovao zajedno na panelu.

Veliku pažnju je izazvao razgovor Novaka Đokovića i Lea Mesija.