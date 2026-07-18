Novak Đoković bio je deo konferencije za medije fudbalske reprezentacije Argentine pred veliko finale protiv Španije na Svetskom prvenstvu.

Odlično se srpski teniser snašao u ulozi novinara, pa je postavio pitanje selektoru Argentine Lionelu Skaloniju, kao i Leu Mesiju. Jedno pitanje bilo je posebno zanimljivo.

Naime, Novaka je zanimalo "kako Mesi pronalazi način da se izbori sa pritiskom"?

- Hej, Novače, kao što je rekao naš trener, počeli smo da igramo fudbal sa velikom strašću i stalnom željom da igramo i uživamo u tome, bez obzira na to gde smo, u školi, na ulici ili za neki od timova iz kraja, baš kao što smo svi počeli kada smo bili mali - rekao je Mesi, pa nastavio:

- Nikada nismo razmišljali o pritisku, već smo ga doživljavali kao nešto sasvim prirodno. Igrali smo da bismo uživali i takmičili se, jer smo grupa koja voli da pobeđuje, ali u isto vreme shvatamo da i protivnik igra i da pobeda nikada nije zagarantovana. Još od malih nogu naučio sam i shvatio da se gubi mnogo češće nego što se pobeđuje. Verujem da mi je upravo to pomoglo da sazrim, kako kao čovek, tako i kao fudbaler.

Finale između Argentine i Španije na programu je u nedelju od 21 sat u Njujorku.