Posetioci "Fanatics Festa" u Njujorku prisustvovali su nesvakidašnjoj sceni kada je legendarni NFL kvoterbek Tom Brejdi ošamario MMA borca i influensera Logana Pola.

Situacija je u jednom trenutku postala toliko napeta da je NBA košarkaš Karl-Entoni Tauns morao da stane između njih kako bi sprečio dalji sukob.

Snimak incidenta ubrzo je preplavio društvene mreže, a Pol se nakon svega oglasio na platformi "X". Optužio je Brejdija da nije dobar uzor deci, tvrdeći da ga je udario samo zato što ga je prethodno javno prozivao zbog poraza u flag fudbalu. Brejdi nije ostao dužan i kratko je odgovorio.

- Probao sam, Ameriko... Probaću ponovo sledeći put kada vidim ovog štrebera - napisao je Brejdi.

Njihov sukob traje još od marta, kada su se našli na turniru "Fanatics Flag Football Classic". Tada je Logan Pol izjavio da je, kao profesionalni rvač, podjednako dobar sportista kao NFL igrači, što je Brejdi javno ismejao nazvavši njegovu rvačku karijeru "slatkom". Od tog trenutka usledile su višemesečne međusobne prozivke u javnosti i na društvenim mrežama.