Legendarni španski bokser i bivši dvostruki svetski šampion u perolakoj kategoriji, Hose Legra, preminuo je u sredu u Madridu u 83. godini, saopštio je Svetski bokserski savet (WBC).

Legra, koji je zbog svoje brzine i porekla bio poznat pod nadimkom „Puma iz Barakoe“, ostavio je neizbrisiv trag u istoriji svetskog boksa, naročito tokom šezdesetih i sedamdesetih godina prošlog veka.

Rođen na Kubi, Legra je profesionalnu karijeru započeo u domovini 1960. godine. U Španiju se preselio sa 20 godina, noseći sa sobom skor od 27 pobeda u 34 meča. Njegov uspon u Evropi bio je meteorski; tokom šezdesetih godina ostvario je impresivan niz od 60 uzastopnih pobeda, a jedini poraz u periodu od 1963. do 1967. godine naneo mu je Velšanin Hauard Vinston.

Prvu veliku titulu, pojas evropskog šampiona u perolakoj kategoriji, osvojio je 1967. godine spektakularnim nokautom u trećoj rundi protiv Francuza Iva Demarea.

Istoriju je ispisao osvajanjem WBC titule svetskog šampiona u dva navrata – 1968. i 1972. godine. Posebno se pamti njegov revanš protiv Hauarda Vinstona u julu 1968. godine, kada je Legra dva puta bacao protivnika na pod već u prvoj rundi, pre nego što je borba prekinuta zbog povrede Vinstona.

Predsednik WBC-a, Maurisio Sulejman, uputio je saučešće porodici i prijateljima, uz poruku: „Počivaj u miru, šampione“.

Hose Legra se povukao iz ringa sa impozantnim profesionalnim skorom od 129 pobeda i 11 poraza, ostavši upamćen kao jedan od najvoljenijih sportista u svojoj bazi u Madridu i ikona španskog sporta.