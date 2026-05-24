Ukrajinski bokser Oleksandar Usik sprečio je istorijsku senzaciju i odbranio titulu prvaka sveta među teškašima pobedom protiv Holanđanina Rika Verhuvena (37) u Egiptu, ali...

Ljubitelji borilačkih veština su baš ljuti.

Ipak, Usik je u poslednjih 30 sekundi borbe desnim aperkatom nokautirao Holanđanina, a sudija je prekinuo borbu iako je do kraja ostalo još sekund posle njegovog brojanja.

Iako je bio žestoko uzdrma, Verhuven se borio do kraja i tek u poslednjim trenucima pao, ali pričaće se o odluci sudije Marka Lisona.

Da nije prekinuta borba sekund pre kraja, pretpostavka mnogih je da bi Holanđanin pobedio i napravio senzaciju.

Čini se da je sve moglo da bude drugačije...