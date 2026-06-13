Nezaobilazna tema bila je o naša dva fenomenalna boksera - Jovanu Nikoliću i Almiru Memiću, čiju borbu u profi ringu, posle dva neverovatna rata u olimpijskom boksu, čeka čitava Srbija.

Almir Memić je vodio sa 2:0 nakon borbe za prvaka države krajem 2025. godine, a ta borba po mišljrnju mnogih poznavalaca boksa bila nešto najbolje što je srpski boks video u poslednjih 20 godina.

Nedavno smo na Beogradskom pobedniku imali njihovu novu borbu, koja je nadmašila prethodne, a rat u ringu uživo je iz prvih redova gledao i jedan od najvećih boksera svih vremena, Genadij Golovkin, predsednik Svetske bokserske organizacije, a Nenad Borovčanin je u Bokscastu otkrio da je bio oduševljen borbom i da takvu dugo nije gledao.

Ono što je najvažnje, Nenad Borovčanin je tokom razgovora ekskluzivno najavio i spektakl kakav Srbija u boksu ne pamti - Jovan Nikolić i Almir Memić će se boriti u profi ringu u Beogradu 2027. godine i dobiće najveće honorare u istoriji borilačkih sportova kod nas.

- Jovan Nikolić i Almir Memić mogu boksovati, ja ću to podržati, Balkan Boxing i Bokserski savez Srbije, isključivo meč za pojas profesionalnog prvaka, ili "intercontinental!" ili pojas prvaka Evrope u 12 rundi i honorar i jednom i drugom ne sme biti ispod 100.000 evra, plus bonus, za pobednika, automobil, sat i još neke nagrade. Oni moraju biti plaćeniji od najplaćenijeg iz borilačkih sportova na našim prostorima. Pobednik će nakon tog meča biti zvanični izazivač među prvih 15 izazivača za šampiona sveta i to je razlog zašto kažem da će neko od Srba boksovati za titulu prvaka sveta u Beogradu.

- I jedan i drugi, pre nego što sam im pomenuo pare, rekli su "ja boksujem za džabe", samo hoću meč. Niko ne sme da zloupotrebi tuđu krv i znoj, a mi već pregovaramo i dobićemo, siguran sam zeleno svetlo da to bude organizovano sledeće godine, između maja i avgusta, na Expo sajmu, gde će biti sve zemlje sveta, sva privreda sveta i sve velike kompanije i gde će Srbija biti u centru svetske pažnje. Jedan meč u profesionalnom boksu će se naći u tom centru pažnje. Ja sam siguran u to, samo je pitanje kada ćemo to da ozvaničimo - istakao je Nenad Borovčanin.